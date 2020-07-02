В Полтавской области произошло ЧП на нефтегазе: погиб сотрудник

46-летний рабочий скончался от взрыва.

Инцидент зафиксировали в селе Соколова Балка Новосанжарского района. Там произошел несчастный случай на территории производственной базы газонефтяной компании.

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Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.

Все случилось, когда работник пытался перезарядить порошковый огнетушитель на 9 литров. В итоге устройство буквально взорвалось в его руках.

В результате мужчина скончался от полученных травм. На место вызвали медиков, но спасти его не удалось. Погибшим оказался 46-летний житель Днепра.

Открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия. Сведения по факту внесены в ЕРДР.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошел пожар на той же улице, где взорвался дом.

