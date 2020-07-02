В Полтавской области произошло ЧП на нефтегазе: погиб сотрудник
46-летний рабочий скончался от взрыва.
Инцидент зафиксировали в селе Соколова Балка Новосанжарского района. Там произошел несчастный случай на территории производственной базы газонефтяной компании.
Читай также: Во время взрыва под Киевом погиб боец АТО
Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.
Все случилось, когда работник пытался перезарядить порошковый огнетушитель на 9 литров. В итоге устройство буквально взорвалось в его руках.
В результате мужчина скончался от полученных травм. На место вызвали медиков, но спасти его не удалось. Погибшим оказался 46-летний житель Днепра.
Открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия. Сведения по факту внесены в ЕРДР.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошел пожар на той же улице, где взорвался дом.
Но к писателям в очередной раз стандартный вопрос: так работник погиб, или скончался от взрыва?
Эти два определения не тождественны и отмазка что нельзя писать "масло маслянное" в данном случае не катит!