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В Полтавской области произошло ЧП на нефтегазе: погиб сотрудник

Комментариев: 1
46-летний рабочий скончался от взрыва.
Погибший перезаряжал огнетушитель
Погибший перезаряжал огнетушитель
pl.npu.gov.ua

Инцидент зафиксировали в селе Соколова Балка Новосанжарского района. Там произошел несчастный случай на территории производственной базы газонефтяной компании.

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Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.

Все случилось, когда работник пытался перезарядить порошковый огнетушитель на 9 литров. В итоге устройство буквально взорвалось в его руках.

В результате мужчина скончался от полученных травм. На место вызвали медиков, но спасти его не удалось. Погибшим оказался 46-летний житель Днепра.

Открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия. Сведения по факту внесены в ЕРДР.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошел пожар на той же улице, где взорвался дом.

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Теги: взрыв, Полтавская область, ГУНП, нефтебаза, погиб, сотрудник
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    02.07.2020, 14:45
Оценка:  0
Lyonya-Space
Царство небесное!
Но к писателям в очередной раз стандартный вопрос: так работник погиб, или скончался от взрыва?
Эти два определения не тождественны и отмазка что нельзя писать "масло маслянное" в данном случае не катит!
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