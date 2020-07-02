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Украинцы недовольны работой Зеленского, Шмыгаля и Разумкова – опрос

Комментариев: 11
Большинство населения оценивает негативно деятельность ключевых фигур во власти.
Народ недоволен Зеленским и его соратниками
Народ недоволен Зеленским и его соратниками
facebook.com/zelenskiy95

52% украинцев недовольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“ 24-28 июня.

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Как выяснили социологи, деятельностью президента в настоящее время довольны 36% респондентов, 52% - высказались неодобрительно. Затруднились ответить на этот вопрос 12% опрошенных.

Деятельностью премьера Дениса Шмыгаля удовлетворены 9% украинцев. При этом 56% – наоборот недовольны его работой. 36% –  затруднились оценить успехи главы Кабмина.

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В то же время работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 21% украинцев, недовольны – 51%. Не смогли однозначно ответить на вопрос 28% респондентов.

По данным социологов деятельностью парламента и правительства недовольно абсолютное большинство граждан. Так, лишь 9% опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады, а 76% – отрицательно. Работу Кабмина одобрили 8% респондентов, недовольны ею 71% опрошенных.

ratinggroup.ua

Напомним, рейтинг “Слуг народа“ провалился ниже 30%, Зеленского – ниже 35%. Действующая власть, на прошлых выборах побившая электоральные рейтинги, растеряла половину избирателей.

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Теги: президент, Зеленский, Шмыгаль, Разумков, опрос, социологи
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Комментариев (11)
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ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:29
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
ЗЕЛЕНА ЖИ.ДВА ПОЧАЛА ПІДГОТОВКУ ДО ПОДАЧИ ВОДИ У КРИМ…
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:30
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
У Раді слуги зареєстрували закон, яким ВИЛУЧАЄТЬСЯ Північно – Кримський канал з переліку СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ.

ТАКИМ ЧИНОМ БУДЕ ДОЗВОЛЕНА ЙОГО ПРИВАТИЗАЦІЯ…

Вода – стратегічний потенціал країни!
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:33
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
Планується цю нашу воду подавати на підпримство окупантів “Титан”, яке виробляє необхідне для військових літаків, танків, якими потім ВБИВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІВ!

Ця зелена жи.два робить все аби ЗАДОВІЛЬНИТИ АГРЕСОРА!
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:10
Оценка:  -3
ЗЕленомойский
Но как у ВОРОВ, ихний рейтинг превзошел Януковича.
ЗЕленомойский    02.07.2020, 15:07
Оценка:  -3
ЗЕленомойский
Рейтинг ЗЕбила негативный : минус 35% .
ЗЕлёный- это самая большая ошибка в истории Украины.
В0ЛАНД    02.07.2020, 14:45
Оценка:  -15
В0ЛАНД
Абсолютно закономерно.Ведь эти клоуны продолжают геноцид народа,который начали Педя Пидоpoшенко со своими подельниками.
colavova    02.07.2020, 15:03
Оценка:  +3
colavova
да, русню отгеноцидили по полной)))
В0ЛАНД    02.07.2020, 15:10
Оценка:  -5
В0ЛАНД
Сыр потсалупный,как и всегда,очень толсто.Под каким бы ты ником не бредоносил.Ты очень тупой сыр.)))))))))))))))
WTF2wtf    02.07.2020, 15:16
Оценка:  +1
WTF2wtf
Штатный антиукраинский говномет-многостаночник,
тебе только нахyй скакать ... упоротое быдло оккупантов и убийц из раши
В0ЛАНД    02.07.2020, 15:22
Оценка:  -1
В0ЛАНД
Сыр потсалупный,как бы ты не смешил меня своим однотипным бредом,который ты несёшь под разными никами,ты как был тупым потсалупным сыром,так им и подохнешь.Аминь.))))))))))))) ))
Lyonya-Space    02.07.2020, 14:42
Оценка:  0
Lyonya-Space
"Украинцы недовольны работой Зеленского, Шмыгаля и Разумкова".
Давайте будем называть всё своими именами!
Это не работа, а деятельность, которая не приносит положительных результатов!
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