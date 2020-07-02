Украинцы недовольны работой Зеленского, Шмыгаля и Разумкова – опрос

Большинство населения оценивает негативно деятельность ключевых фигур во власти.

Народ недоволен Зеленским и его соратниками facebook.com/zelenskiy95

52% украинцев недовольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“ 24-28 июня.

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Как выяснили социологи, деятельностью президента в настоящее время довольны 36% респондентов, 52% - высказались неодобрительно. Затруднились ответить на этот вопрос 12% опрошенных.

Деятельностью премьера Дениса Шмыгаля удовлетворены 9% украинцев. При этом 56% – наоборот недовольны его работой. 36% – затруднились оценить успехи главы Кабмина.

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В то же время работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 21% украинцев, недовольны – 51%. Не смогли однозначно ответить на вопрос 28% респондентов.

По данным социологов деятельностью парламента и правительства недовольно абсолютное большинство граждан. Так, лишь 9% опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады, а 76% – отрицательно. Работу Кабмина одобрили 8% респондентов, недовольны ею 71% опрошенных.

Напомним, рейтинг “Слуг народа“ провалился ниже 30%, Зеленского – ниже 35%. Действующая власть, на прошлых выборах побившая электоральные рейтинги, растеряла половину избирателей.