Украинцы недовольны работой Зеленского, Шмыгаля и Разумкова – опрос
52% украинцев недовольны работой президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“ 24-28 июня.
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Как выяснили социологи, деятельностью президента в настоящее время довольны 36% респондентов, 52% - высказались неодобрительно. Затруднились ответить на этот вопрос 12% опрошенных.
Деятельностью премьера Дениса Шмыгаля удовлетворены 9% украинцев. При этом 56% – наоборот недовольны его работой. 36% – затруднились оценить успехи главы Кабмина.
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В то же время работой главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 21% украинцев, недовольны – 51%. Не смогли однозначно ответить на вопрос 28% респондентов.
По данным социологов деятельностью парламента и правительства недовольно абсолютное большинство граждан. Так, лишь 9% опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады, а 76% – отрицательно. Работу Кабмина одобрили 8% респондентов, недовольны ею 71% опрошенных.
Напомним, рейтинг “Слуг народа“ провалился ниже 30%, Зеленского – ниже 35%. Действующая власть, на прошлых выборах побившая электоральные рейтинги, растеряла половину избирателей.
ТАКИМ ЧИНОМ БУДЕ ДОЗВОЛЕНА ЙОГО ПРИВАТИЗАЦІЯ…
Вода – стратегічний потенціал країни!
Ця зелена жи.два робить все аби ЗАДОВІЛЬНИТИ АГРЕСОРА!
ЗЕлёный- это самая большая ошибка в истории Украины.
тебе только нахyй скакать ... упоротое быдло оккупантов и убийц из раши
Давайте будем называть всё своими именами!
Это не работа, а деятельность, которая не приносит положительных результатов!