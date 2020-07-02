В Днепре из-за отказавших тормозов перевернулась фура с пивом

Грузовик DAF с пивом перевернулся на высокой скорости. Пиво, вылившееся на дорогу, из-за жары издает резкий запах.

Сегодня, 2 июля, в Днепре на проспекте Сергея Нигояна в результате дорожной аварии перевернулся грузовик DAF с пивом. Его водитель госпитализирован, сообщает Информатор с места события.

По предварительной информации, у фуры отказали тормоза. Водитель не смог ничего сделать в такой ситуации, и большегрузный автомобиль перевернулся. Пожарная команда, прибывшая на место ДТП, сумела погасить начавшийся пожар.

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62-летний водитель получил травмы. Его доставили в больницу, где врачи сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Фура перевозила пиво. После того, как она перевернулась, алкогольный напиток вылился на дорогу. Так как сейчас в Днепре очень жарко, то нагревшееся пиво издает резкий запах.



На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Полиции предстоит выяснить, что стало причиной этого «пивного» ДТП.

Напомним, что в марте 2020 года в Днепропетровской области произошло ДТП с участием фуры,

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которая перевозила подсолнечное масло. Тогда на дорогу вылилось 10 тонн подсолнечного масла.







