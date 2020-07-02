Шкарлет начал работу в МОН с переписывания новостей о своем назначении

Назначенный со скандалом вр.и.о министра снова привлек внимание общественности странными действиями своей пресс-службы.

Пресс-служба Министерства образования и науки отредактировала на своем сайте новость о назначении Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра. Из сообщения был удален фрагмент текста, а также подкорректирован заголовок.

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Если сравнить старую и новую версии новости, легко заметить, что удален абзац, где отмечалось, что для назначения Шкарлета Кабмин создал в министерстве дополнительную должность заместителя.

Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этого поста можно назначать вр.и.о. Отныне в МОН 7 штатных единиц заместителей Министра и государственный секретарь, - говорилось в удаленном фрагменте.

Исходный текст:

скриншот видео

Исправленный текст:

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Кроме того, был изменен заголовок новостного сообщения, поскольку в нем было прямое упоминание информации из удаленного фрагмента.

Исходный заголовок:

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Отредактированный заголовок:

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Напомним, скандальному министру Шкарлету дали иммунитет до осени. Рада не будет никого увольнять или назначать в Кабмин до конца лета.