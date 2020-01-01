Хмельницкий пилот управлял самолетом без прав и угодил в психбольницу

Мужчина катал пассажира, не имея соответствующей лицензии, в результате оба пострадали.

Факт несанкционированного вылета был зафиксирован в Заставневском районе Черновицкой области. Уроженец Хмельниччины решил покатать пассажира на легкомоторном самолете. В итоге все закончилось аварией.

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Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Черновицкой области.

Уточняется, что на самолете Х-32-912 Бекас он поднялся в небо с пассажиром на заднем сиденьи. Разворачиваясь и идя на снижение, рулевой допустил ошибку. В итоге авиасудно зацепило землю и перевернулось. И пилот, и его пассажир получили травмы.

Как выяснило следствие, у пилота не было лицензии, прав и разрешения Госавиаслужбы. Также он не предоставил диспетчерам воздухоплавания план полета.

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Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. У пилота обнаружили определенные нарушения психики, в связи с чем он был не в состоянии осознать адекватность своих действий. Прокуратура потребовала отправить его на принудительное лечение. В итоге решение поддержал суд Черновицкой области, постановив поместить мужчину в психбольницу.

Напомним, ранее в Одессе легкомоторный самолет упал на проезжую часть дороги.

