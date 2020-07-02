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В Украине сомневаются в законности карантина: Дело дошло до КСУ

Комментариев: 1
Верховный суд подал представление в КСУ относительно того, имели ли право в стране объявлять тотальный карантин.
Часть заседания прошла за закрытой дверью
Часть заседания прошла за закрытой дверью
depositphotos.com/

Карантинные ограничения в Украине оказались под большим вопросом. Легальность их введения рассматривают в Конституционном суде.

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Об этом сообщает Укринформ.

Судьи уже запросили оценку конституционного представления у госорганов и научных институтов. Их просят озвучить свою позицию по данному вопросу.

Секретариат КСУ намерен собрать и проанализировать информацию по поводу того, как карантинные меры регулировали Конституцией в других странах мира. Кроме того, ему поручено узнать, как за рубежом решили вопрос с зарплатами в карантин.

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Запрос Верховного суда рассматривали в письменной форме. Устно с докладами в ходе судебного процесса никто не выступал. Часть процедуры прошла за закрытой дверью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны размеры штрафов за отсутствие “масок“.

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Теги: суд, карантин, законность, Верховный Суд, КСУ
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Комментариев (1)
nfhvyt    02.07.2020, 16:16
Оценка:  +2
nfhvyt
Ну на конец то дадут правовую оценку этому карантинному беспределу.
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