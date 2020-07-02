Во Львове пенсионерка с инсультом несколько дней звала на помощь

Женщина лежала на полу в своей квартире, не имея сил добраться до дверей.

Во Львове 75-летняя женщина несколько дней пролежала обессиленная, без воды и пищи на полу в собственной квартире после того, как у нее случился инсульт. Едва слышимые просьбы о помощи услышали соседи и вызвали полицию, сообщает пресс-служба МВД.

Читай также: На Винничине мужчина случайно застрелил своего друга

Когда на вызов прибыл экипаж патрульной полиции, выяснилось, что старушка не могла самостоятельно открыть дверь, а только стонала и просила помочь.

Патрульные решили выломать двери силой, поскольку жизнь львовянки находилась в опасности, а родные тоже не имели ключей от квартиры женщины.

Читай также: В Харькове мужчина 10 дней жил с умершими родителями

Оказавшись внутри, полицейские обнаружили хозяйку на полу. Женщина была сильно истощена и говорила неразборчиво. Выяснилось, что так она пролежала несколько дней. Копы вызвали скорую помощь и напоили водой.

Напомним, в Кривом Роге депутат горсовета скончался на заседании. У чиновника остановилось сердце. Ему было 64 года, более 30 лет он проработал в органах местного самоуправления.