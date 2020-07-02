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Во Львове пенсионерка с инсультом несколько дней звала на помощь

Комментариев: 7
Женщина лежала на полу в своей квартире, не имея сил добраться до дверей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Черновицкая ОГА/Фейсбук

Во Львове 75-летняя женщина несколько дней пролежала обессиленная, без воды и пищи на полу в собственной квартире после того, как у нее случился инсульт. Едва слышимые просьбы о помощи услышали соседи и вызвали полицию, сообщает пресс-служба МВД.

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Когда на вызов прибыл экипаж патрульной полиции, выяснилось, что старушка не могла самостоятельно открыть дверь, а только стонала и просила помочь.

Патрульные решили выломать двери силой, поскольку жизнь львовянки находилась в опасности, а родные тоже не имели ключей от квартиры женщины.

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Оказавшись внутри, полицейские обнаружили хозяйку на полу. Женщина была сильно истощена и говорила неразборчиво. Выяснилось, что так она пролежала несколько дней. Копы вызвали скорую помощь и напоили водой.

Напомним, в Кривом Роге депутат горсовета скончался на заседании. У чиновника остановилось сердце. Ему было 64 года, более 30 лет он проработал в органах местного самоуправления.

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Теги: Львов, полицейские, инсульт, пенсионеры
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Комментариев (7)
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В0ЛАНД    02.07.2020, 17:27
Оценка:  0
В0ЛАНД
На той земле это норма.
nfhvyt    02.07.2020, 16:45
Оценка:  +2
nfhvyt
Не бай Бог в этой стране встретить старость.
Брюква_и_Клюква    02.07.2020, 16:55
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ты не доживешь до старости, педераст тайский Тебе порвут прямую кишку твои клиенты - волосатые чеченцы.
nfhvyt    02.07.2020, 16:59
Оценка:  0
nfhvyt
Вот же дурачёк, да все уже поняли давно что ты свой опыт описываешь, у тебя же только одна тема - гомосексуальная )))
Брюква_и_Клюква    02.07.2020, 17:03
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Мой интерес в том, чтобы не плодились такие вонючие педерасты, как ты. Я люто ненавижу педерастов и мокшей. А ты - два в одном флаконе, грязная свино-собака.
nfhvyt    02.07.2020, 17:07
Оценка:  0
nfhvyt
люто ненавидишь? Жаль что твоя мама так не думала, а то бы обязательно сделала аборт.
Брюква_и_Клюква    02.07.2020, 17:11
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
У тебя нет аргументов, педераст тайский. Ты можешь и дальше судорожно листать методичку, но это не поможет - здесь большинство людей знают, кто ты такой.
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