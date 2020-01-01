ГБР сообщило подозрение еще двум копам из Кагарлыка

С учетом ранее арестованных копов под следствием ГБР оказалось уже четверо полицейских из Кагарлыка.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в пытках еще двум сотрудникам Кагарлицкого отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Внимание следователей Бюро привлекли оперуполномоченный и еще один работник отделения полиции Кагарлыка. Их подозревают в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР отметили, что после начала досудебного расследования по делу об избиении и изнасиловании женщины в Кагарлицком отделении полиции, в ГБР стали обращаться и другие люди с сообщениями о фактах пыток, ранее происходивших в этом отделении.

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По данным следствия, в начале января 2020 года работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух людей, чтобы те признались в совершении краж.

Правоохранители били потерпевших и вывозили их в багажнике на окраину города. После доставки пострадавших в Кагарлицкий отдел полиции применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

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Кроме того, следствием установлено, что начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции.

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Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работникам Кагарлицкого отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, после того, как об изнасиловании местной жительницы в райотделе Кагарлыка стало известно общественности, в СМИ появилась информация о том, что насилие было системным явлением на этом участке.