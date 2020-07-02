Нардеп о законе об игорном бизнесе: “Продадим собаку и сыграем”

Депутат Анна Скороход с иронией оценила законопроект на сессии ВР.

Народная избранница Анна Скороход озвучила свою позицию относительно закона об игорном бизнесе в Украине. При этом, чтобы высказать свое мнение, она выбрала не совсем обычную форму подачи.

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В нескольких фразах политик собрала все оригинальные высказывания ее коллег-нардепов и даже президента. Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале Анны Скороход.

У меня конструктивное предложение – давайте продадим собаку, сыграем в казино, вызовем проституток, позаседаем в Околице, дадим воду Крыму, потеряемся в корабельных соснах и выкурим все айкосы. После этого всех некачественных детей Верховной Рады стерилизуем от принятия любых решений, которые уничтожают украинскую нацию. Ведь от этих засранцев Украина на дне, - заявила Анна Скороход.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардепа госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса.

