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Нардеп о законе об игорном бизнесе: “Продадим собаку и сыграем”

Комментариев: 5
Депутат Анна Скороход с иронией оценила законопроект на сессии ВР.
Анна Скороход отличилась оригинальным выступлением на сессии
Анна Скороход отличилась оригинальным выступлением на сессии
facebook.com/A.Skorokhod

Народная избранница Анна Скороход озвучила свою позицию относительно закона об игорном бизнесе в Украине. При этом, чтобы высказать свое мнение, она выбрала не совсем обычную форму подачи.

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В нескольких фразах политик собрала все оригинальные высказывания ее коллег-нардепов и даже президента. Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале Анны Скороход.

У меня конструктивное предложение – давайте продадим собаку, сыграем в казино, вызовем проституток, позаседаем в Околице, дадим воду Крыму, потеряемся в корабельных соснах и выкурим все айкосы. После этого всех некачественных детей Верховной Рады стерилизуем от принятия любых решений, которые уничтожают украинскую нацию. Ведь от этих засранцев Украина на дне, - заявила Анна Скороход.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардепа госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса.

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Теги: нардеп, собака, депутат, сессия, ВР, видео, игорный бизнес, закон
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Комментариев (5)
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БРОКЕР_666    02.07.2020, 17:48
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
прикольно протролила муд0звонов
nfhvyt    02.07.2020, 17:32
Оценка:  0
nfhvyt
Если бы собаку - землю продадим. Украинская земля останется только на Донбассе и в Крыму )))))
БРОКЕР_666    02.07.2020, 17:47
Оценка:  -3
БРОКЕР_666
хyйло ордынское, ты в курсе куда тебе идти и что с0сать?
nfhvyt    02.07.2020, 17:49
Оценка:  0
nfhvyt
Да понятно что сатанисту аргументация не обязательна, как и земля.
Shiko    02.07.2020, 18:29
Оценка:  0
Shiko
Смотри как бы тебя самого вместе с Сибирью китайцам не продали)))
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