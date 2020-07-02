Бригады ВСУ теперь будут заходить в зону ООС с ПТРК Javelin – Хомчак

Генштаб впервые официально анонсировал использование американских противотанковых комплексов на Донбассе.

Бригады ВСУ, которые будут отправляться на ротацию в район боевых действий на Донбассе, получат американские противотанковые комплексы Javelin. Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Читай также: Офицеров ВСУ заставят выучить английский язык

По словам командующего, сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне, активно отрабатывается тактика применения “Джавелинов“. Затем эта бригада вместе с американскими ПТРК отправится в район боевых действий.

Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать “Джавелинами“, - рассказал Хомчак.

Читай также: Рада переименовала воинские звания ВСУ под стандарты НАТО

Глава Генштаба также сообщил, что упомянутая бригада, которая сейчас обучается использованию Джавелинов, также отработает применение ударных беспилотников “Байрактар“, которые поставляет Турция.

Напомним, в июне США осуществили поставку Джавелинов в Украину. Партия с ракетами для ПТРК прибыла 16 июня.