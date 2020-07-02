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Бригады ВСУ теперь будут заходить в зону ООС с ПТРК Javelin – Хомчак

Комментариев: 3
Генштаб впервые официально анонсировал использование американских противотанковых комплексов на Донбассе.
Руслан Хомчак анонсировал Джавелины и Байрактары в ООС
Руслан Хомчак анонсировал Джавелины и Байрактары в ООС
armyinform.com.ua

Бригады ВСУ, которые будут отправляться на ротацию в район боевых действий на Донбассе, получат американские противотанковые комплексы Javelin. Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

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По словам командующего, сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне, активно отрабатывается тактика применения “Джавелинов“. Затем эта бригада вместе с американскими ПТРК отправится в район боевых действий.

Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать “Джавелинами“, - рассказал Хомчак.

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Глава Генштаба также сообщил, что упомянутая бригада, которая сейчас обучается использованию Джавелинов, также отработает применение ударных беспилотников “Байрактар“, которые поставляет Турция.

Напомним, в июне США осуществили поставку Джавелинов в Украину. Партия с ракетами для ПТРК прибыла 16 июня.

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Теги: ВСУ, ПТРК, Javelin, БПЛА, Байрактар, Хомчак, ООС, Донбасс
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Комментариев (3)
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SergioS    02.07.2020, 18:54
Оценка:  0
SergioS
Давно пора. Больше дохлых оккупантов.
CCS    02.07.2020, 18:33
Оценка:  0
CCS
Прийшов час для "захвату російськими найманцями Джавелінів при раптовому нападі"? Для чого ще цей піар? Є зброя - використовуйте за призначенням! А так - тільки як підготовку суспільства до можливої здачі зброї кацапам розцінюю.
Lyonya-Space    02.07.2020, 18:10
Оценка:  0
Lyonya-Space
И это правильно!
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