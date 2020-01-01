Курс по 40. Реакция на отставку главы НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

В Украине может смениться глава Нацбанка. Яков Смолий, который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, сославшись на “политическое давление”.

Из-за этого в украинском политикуме началась целая истерика. Страну пугают ростом инфляции и серьезным падением курса гривны. Отреагировали все западные партеры Украины.

Корреспондент.net собрал реакцию на заявление Смолия.

Почему подал заявление

Недавно финансовый комитет Верховной Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

Неизвестно, что имел в виду Смолий под “политическим давлением”. Возможно именно это.

Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции тоже говорил о том, что собирается “дожать банковскую систему” ради более дешевых кредитов.

Реакция Запада

Украина обязалось перед МВФ избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Послы стран Большой семерки (G7)заявили, что отставка Смолия может представлять угрозу надежности реформ.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в заявлении послов.

В команде Зеленского еще во время президентской и парламентской предвыборной гонки 2019 года звучали заявления о необходимости проведения аудита НБУ. Это было крайне негативно воспринято МВФ и другими западными партнерами Украины. Тогда у Зеленского оправдывались, что имелся ввиду внешний аудит регулятора.

“Независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", - отреагировали на заявление Смолия в фонде.

Реакция бизнеса

Новость об отставке Смолия появилась через несколько часов после того, как Украина завершила первое после введения карантина размещение еврооблигаций на 1,75 млрд долларов.

И, в итоге, сделку пришлось отменить.

"Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

“Мы отложим новые инвестиции, – отметил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала. – Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии”.

“Я не знаю, какими завтра будут котировки облигаций, каким будет курс, но точно могу сказать, что такой ход будет иметь негативные последствия, как для украинской экономики, так и для привлечения инвестиций”, – говорит экс-замминистра экономики Павел Кухта.

По мнению экс-предправления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, Украину, вероятно, ждет смена стратегии и монетарной политики НБУ. “Речь об использовании масштабной эмиссии денег для бюджетных нужд и свертывании взаимодействия с МВФ”, – полагает он.

То есть бизнес ожидает запуска печатного станка.

“Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе — паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы. В среднесрочной перспективе — контроль над НБУ переходит над противника Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой — это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так”, - полагает финансовый аналитик Сергей Фурса.

“Курс доллара - 30-40-50, инфляция - 20% и более, конец международной поддержки Украины, усиление влияния Коломойского, обнищание населения”, - прогнозирует последствия отставки Смолия президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак.

Реакция политиков

Советник главы Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова не видит никаких угроз для поведения рынков в связи с новостью об отставке Смолия.

"Я уверена, если отставка Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным, и международным сообществом. ...Рынки переварят новость и вернутся на круги своя", - отметила Страхова на своей странице в Facebook.

Что касается предполагаемого давления на главу регулятора со стороны Офиса президента, советница Андрея Ермака отметила, что таковым может считаться "несовпадение взглядов".

Вместе с тем, нардеп от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев не исключают проблем с МВФ после отставки Смолия.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев.

Пятый президент Петр Порошенко и партия Евросолидарнисть призвали президента Владимира Зеленского никуда не отпускать Смолия.

“Как сейчас выразился один из инвесторов - это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", - заявил Порошенко.

По его словам, первые результаты заявления Смолия уже ощущаются. Это, в частности, курс межбанка, который вырос с 26,60 до 27,25 грн и отмена договора о размещении еврооблигаций на более чем 1 млрд грн.

“Это просто катастрофа! НБУ был последним бастионом реформ в Украине! Политическое давление было нескончаемое, все проходимцы стали вылазить на всех фронтах и подрывать сделанные нами реформы. Как только они получили транш МВФ, деньги Европейского Союза и Мирового банка, они пошли в атаку. Решения продажных судов, решения полностью некомпетентной Верховной Рады, слабый экономический блок Кабмина. Все мировое сообщество поддерживает независимый НБУ, но защитить реформаторов от этого беспредела просто не могут”, — заявила бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева.

Кто на смену

Среди возможных кандидатур на смену Смолию называют трех людей.

Владимир Лавренчук - бывший глава правления Райффайзен банка Аваль уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой. После 14 лет работы в Райффайзен банкир сообщал о заинтересованности в работе в наблюдательном совете одного из госбанков, но пока является безработным. Он противник эмиссии и придерживается схожих со Смолием взглядов. Так что его назначение маловероятно

Кирилл Шевченко - действующий руководитель государственного Укргазбанка. Ранее он выражал несогласие с отдельными решениями Национального банка по укреплению курса гривны в 2019 году и медленного снижения учетной ставки.

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.