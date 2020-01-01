Вагон УЗ превратился в душевую во время ливня: В сеть попало видео
“Укрзализныця“ выпустила в рейс вагон с дырявой крышей. В результате, когда начался дождь, пассажиры, ехавшие по маршруту “Апостолово - Херсон“, неожиданно для себя приняли холодный душ. Позднее в Сети появилось видео, как пассажиров поезда заливает водой прямо в вагоне.
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На опубликованных кадрах хорошо видно, как плацкартный вагон поезда заливает водой. Вода интенсивно льется с потолка на пассажиров.
“Это плацкарт класса люкс, увлажнение воздуха и душ!“ “Конец эпохи бедности. Начало эпохи выживания“ “Летом класс. Вместо кондера“, - ехидничают в комментариях пользователи Фейсбука.
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После того, как информация об инциденте дошла до руководства “Укрзализныци“, там решили уволить руководителей пассажирского вагонного депо станции “Николаев“, которые выпустили на маршрут поезд с принудительным душем.
Прекращены трудовые отношения с начальником депо и его заместителем, который отвечает за эксплуатацию подвижного состава. Кроме того, будет проведена служебная проверка этого инцидента и соответствия действий проводников, ведь в составе поезда были исправны вагоны со свободными местами, в которых можно было разместить пассажиров, - сообщили в “Укрзализныце“.
Напомним, в начале июня под Одессой на ходу загорелась электричка. Локомотив пригородного поезда выгорел практически полностью.