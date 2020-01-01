На Прикарпатье снова ожидают поднятия уровня воды

В регионе объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся дождей, реки снова могут выйти из берегов.

В Ивано-Франковской области из-за осадков ожидается подъем уровня воды в реках. Как сообщает ГСЧС в четверг, 2 июля, в области объявили штормовое предупреждение.

"3-4 июля на реках области ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 2 июля по состоянию на 08.00 ч. При значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе из-за сильных дождей на Прикарпатье были подтоплены 263 населенных пункта, вода разрушила 201 км дорог и 98 мостов.

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