На Донбассе будут судить прокурора за незаконное задержание 8 человек

По требованию прокурора безосновательно в СИЗО отправили 8 человек, включая беременную женщину.

Прокурор из Северодонецка дал следователям незаконное указание задержать по делу об игорном бизнесе 8 человек, в том числе беременную женщину. Теперь прокурору сообщили о подозрении, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, прокурор был процессуальным руководителем по делу об игорном бизнесе. Он приказал следователям полиции задержать 8 человек и поместить их в СИЗО. 7 задержанных были женщинами, одна из них была беременна.

Поскольку за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание в виде штрафа, то правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых лиц, - отметили в Офисе Генпрокурора.

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По этому факту прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР в Краматорске еще в апреле 2020 года сообщили о подозрении в совершении незаконного задержания пяти следователям.

Прокурору инкриминируют нарушение ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 371 УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Напомним, ГБР сообщило подозрение еще двум копам из Кагарлыка. С учетом ранее арестованных копов под следствием ГБР оказалось уже четверо полицейских из Кагарлыка.