Рада соберется на внеочередное заседание по кадрам

Депутаты сразу после пленарного заседания дополнительно рассмотрят отставку главы Нацбанка.

Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание 3 июля, заявляет глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после заседания в четверг, 2 июля.

"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках - час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками, запросы, а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем далее", - сказал он.

Нардеп уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14.00.

По словам Арахамии, кроме отставки главы Нацбанка Якова Смолия могут рассмотреть увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который подал заявление об отставке, но позже, по данным СМИ, его отозвал.

Назначений на завтрашнем заседании не планируется.

Также глава фракции Слуга народа считает, что Смолий должен прийти на внеочередное заседание.

"Согласно регламенту, он должен быть. Эта процедура длится приблизительно 45 минут-час... Ему задают вопросы - он отвечает", - сказал он.

Арахамия полагает, что монобольшинство поддержит отставку Смолия.

Отмеим, парламентский комитет по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики поддержал увольнение Смолия.

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