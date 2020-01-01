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Еда Месопотамии, фура с пивом и протесты: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 2 июля 2020 года.
Адвокат Джонни Деппа заявил, что его экс-супруга актриса Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском
Адвокат Джонни Деппа заявил, что его экс-супруга актриса Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском
Sky News
Cмотрите фотогалерею Еда Месопотамии, фура с пивом и протесты: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 2 июля.
 
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Теги: Киев, протесты, Днестр, модель, рецепт, фура, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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