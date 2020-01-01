Еда Месопотамии, фура с пивом и протесты: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 2 июля 2020 года.

Адвокат Джонни Деппа заявил, что его экс-супруга актриса Эмбер Херд изменяла ему с Илоном Маском Sky News

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 2 июля.

Вашему вниманию представляем кадры, как профессор Кембриджского университета приготовил ужин по древним рецептам из Месопотамии.

Австралийская топ-модель 56-летняя Эль Макферсон продемонстрировала идеальное тело в бикини.

Днестр вышел из берегов, а грузовик с пивом перевернулся в Днепре.

Протестующие в Киеве принесли с собой гроб, а Вера Брежнева примерила платье весом 5 килограмм.

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