Паводки в Украине: Кабмин попросил еще 2 млрд грн

Кабмин также позволил ускорить ряд процедур во время распоряжения и выделения средств из резервного фонда в случае ЧС.

Кабмин просит у Рады еще 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнений facebook.com/MNSIFR

Кабинет министров предложил выделить дополнительно 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook в четверг, 2 июля.

Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.

"Правительство предлагает дополнительно выделить 2 миллиарда гривен с целью обеспечения финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновению других чрезвычайных ситуаций", - написал Мокан.

Также правительство приняло постановление № 543 О внесении изменений в Порядок использования средств резервного фонда бюджета, которое позволяет ускорить ряд процедур во время распоряжения и выделения средств из резервного фонда в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что ранее паводки нанесли Буковине ущерб на миллиард гривен. Ущерб все еще продолжают оценивать, так как не всюду еще сошла вода. В предварительной сумме учли только известные повреждения.

Также сообщалось, что Укравтодор оценил убытки из-за паводков в сотни миллионов. В следствие наводнений в западных областях Украины значительно пострадало дорожное покрытие, но сейчас уже можно проехать по дорогам госзначения без ограничений.

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