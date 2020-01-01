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ГБР проведет расследование из-за обысков в ракетных бригадах

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Следователи ГБР в среду вернули три изъятых прибора в одну из воинских частей. Еще четыре прибора вернут в четверг.
В ГБР обыски в бригадах ВСУ назвали "санкционированными обзорами"
В ГБР обыски в бригадах ВСУ назвали "санкционированными обзорами"
ГБР

Государственное бюро расследований проведет внутреннее расследование относительно законности действий своих сотрудников при обследовании военной техники в части Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 2 июля.

"Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ (клистроны)", – говорится в сообщении.

При этом в бюро заявляют, что "в тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора вернут сегодня".

Также руководством Госбюро инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР.

Напомним, 2 июля в Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР в ходе обысков изъяли клистроны из зенитных ракетных бригад в трех областях, которые являются одним из основных элементов системы наведения на цель. Военные заявили, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства.

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Теги: обыск, расследования, расследование, ВСУ, обыски, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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