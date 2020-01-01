Подписан меморандум по компенсациям за самолет МАУ

Меморандум определяет Украину спикером и это означает, что именно она от имени группы будет вести переговоры с Ираном.

Пять стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Тегераном. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook в четверг, 2 июля.

По его словам, меморандум был подписан представителями Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции. Данная инициатива принадлежала Киеву.

"Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", – пообещал Кулеба.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737-800 МАУ сообщением Тегеран – Киев разбился вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек.

Позже Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Также Украина заявила, что если переговоры с Ираном по делу самолета МАУ зайдут в тупик, то она и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН.

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