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Открыта продажа билетов на шесть региональных поездов

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Укрзализныця восстановит курсирование поездов из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич.
Укрзализныця открыла продажу билетов на шесть региональных поездов
Укрзализныця открыла продажу билетов на шесть региональных поездов
Корреспондент.net

Укрзализныця открыла продажу билетов на шесть региональных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 2 июля.

С этой недели будет восстановлено курсирование поездов из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич. Поезда начнут курсировать уже с 3 июля в предвыходные и выходные дни.

Назначены рейсы следующих региональных поездов:

  • №867/868 Киев – Жмеринка – Киев;
  • №884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;
  • №896/895 Киев-Волынский – Конотоп и Шостка – Киев-Волынский;
  • №888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
  • №880-879/882-881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов;
  • № 866/865-864/863 Киев-Волынский – Неданчичи – Киев-Волынский.

Напомним, что ранее Укрзализныця добавила шесть поездов к морским курортам. Дополнительные поезда назначили в Херсон, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку. Пассажирам нужно будет соблюдать масочный режим.

Также сообщалось, что Укрзализныця возобновляет поезда во Львов. Уже с 26 июня начнут курсировать поезда по маршрутам Киев - Львов и Львов - Одесса, а также ряд пригородных электричек.

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Теги: Поезд, Укрзалізниця, поезда, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SerG-333    02.07.2020, 21:45
Оценка:  0
SerG-333
Вы лучше бы Цены написали
И Удивили бы народ их Взлётом в Космос
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