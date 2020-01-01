Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мэр города Коломыя заразился коронавирусом

Комментариев: 0
Игорь Слюзар и его семья идут на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц пройдет тестирование.
Игорь Слюзар получил позитивный результат ПЦР-теста
Игорь Слюзар получил позитивный результат ПЦР-теста
Игорь Слюзар / Facebook

В Ивано-Франковской области у мэра районного центра Коломыя Игоря Слюзара подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 2 июля.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", – написал городской голова.

Слюзар добавил, что они с заместителем и семьями идут на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование.

Фото: Игорь Слюзар / Facebook 
 

Отметим, что в Ивано-Франковской области за сутки 51 новый случай заболевания. Один человек умер и еще 10 выздоровели. Сейчас в регионе болеют 1 279 человек.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в мэрии Кропивницкого обнаружили коронавирус. Утверждалось, что COVID-19 диагностировали у секретаря городского совета Андрея Табалова. Сейчас медики проводят тестирование контактных лиц.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтверждены 889 новых случаев заражения коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: инфекция, мэр, коломыя, заражение, Коронавирус, Ивано-Франковская область, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь