Мэр города Коломыя заразился коронавирусом
В Ивано-Франковской области у мэра районного центра Коломыя Игоря Слюзара подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 2 июля.
"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", – написал городской голова.
Слюзар добавил, что они с заместителем и семьями идут на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование.
Отметим, что в Ивано-Франковской области за сутки 51 новый случай заболевания. Один человек умер и еще 10 выздоровели. Сейчас в регионе болеют 1 279 человек.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в мэрии Кропивницкого обнаружили коронавирус. Утверждалось, что COVID-19 диагностировали у секретаря городского совета Андрея Табалова. Сейчас медики проводят тестирование контактных лиц.
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтверждены 889 новых случаев заражения коронавирусом.
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