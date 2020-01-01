Мэр города Коломыя заразился коронавирусом

Игорь Слюзар и его семья идут на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц пройдет тестирование.

В Ивано-Франковской области у мэра районного центра Коломыя Игоря Слюзара подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 2 июля.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", – написал городской голова.

Слюзар добавил, что они с заместителем и семьями идут на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование.

Фото: Игорь Слюзар / Facebook

Отметим, что в Ивано-Франковской области за сутки 51 новый случай заболевания. Один человек умер и еще 10 выздоровели. Сейчас в регионе болеют 1 279 человек.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в мэрии Кропивницкого обнаружили коронавирус. Утверждалось, что COVID-19 диагностировали у секретаря городского совета Андрея Табалова. Сейчас медики проводят тестирование контактных лиц.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтверждены 889 новых случаев заражения коронавирусом.

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