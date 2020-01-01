Сотрудник спецслужбы и его сообщники требовали деньги у предпринимателя за неразглашение деталей смерти народного депутата.

Правоохранители разоблачили участников организованной группы под руководством заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области на вымогательстве $250 тысяч. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 2 июля.

По данным следствия, подполковник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек. Они требовали у предпринимателя $250 тысяч за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления денег, они угрожали насилием в отношении бизнесмена и его близких.

Офицеру спецслужбы уже сообщили о подозрении по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины). В суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Продолжаются обыски по местам жительства фигурантов и в помещении управления СБУ в Одесской области. Уже обнаружено и изъято несколько единиц предметов, похожих на оружие и боеприпасы, как возможное орудие преступления.

При этом Офис генпрокурора не указывает, о гибели какого народного депутата идет речь.

Cмотрите фотогалерею: Офицера СБУ задержали за вымогательство $250 тысяч

Напомним, 23 мая в Киеве нашли мертвым нардепа Валерия Давиденко. Он был с простреленной головой. Известно, что основной версией по делу о гибели Давиденко является самоубийство.

Но сообщалось, что погибший нардеп одолжил двум лицам крупную сумму денег – $1,5 млн.

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