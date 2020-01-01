Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности

Причиной увольнения Александра Погорелого указана смена правительства. Временно Укртрансбезопасность возглавил его заместитель.

Кабинет министров уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Александра Погорелого. Об этом сообщает РБК-Украина в четверг, 2 июля.

Отмечается, что причиной увольнения Погорелого указана смена правительства. Временно Укртрансбезопасность возглавил заместитель Погорелого Никита Лагунин.

Укртрансбезопасность – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Мининфраструктуры. Ведомство занимается реализацией госполитики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабмин утвердил Александра Погорелова главой Укртрансбезопасности. Он стал победителем конкурса на эту должность.

Ранее 2 июля стало известно, что правительство уволило главу Гослесагентства Андрея Заблоцкого. Он был назначен на должность в декабре прошлого года сроком на пять лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet