Умельцы переделывали стартовые и шумовые пистолеты производства Турции под патрон собственного производства калибра 9 мм.

В Харькове разоблачена группа злоумышленников, которая занималась изготовлением короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов для сбыта. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 2 июля.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению данного преступления причастны четверо выходцев из Северного Кавказа 34, 37, 36 и 32 лет. Они наладили кустарное производство короткоствольного огнестрельного оружия – пистолетов. Для этого они перерабатывали стартовые и шумовые пистолеты производства Турции под патрон собственного производства калибра 9 мм.

Сегодня по адресам регистрации и проживания фигурантов и в автомобиле, на котором они передвигались, полицейские провели семь обысков.

В результате обнаружены и изъяты более 40 мобильных телефонов, семь коробок с патронами для пневматического оружия, две гранаты РГД-5, 15 патронов калибра 9 мм, три пистолета системы Револьвер, более 150 патронов к ним, три пакета с наркотическим веществом растительного происхождения и два пакета с наркотическим веществом PVP, устройства для отпирания дверных замков, 30 тысяч гривен, запчасти от пистолетов различных марок.

Задержаны два фигуранта. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове кавказцы организовали производство пистолетов и патронов

Ранее в Змиевском районе Харьковской области правоохранители задержали 57-летнего мужчину за продажу боеприпасов. Он продавал три гранаты РГД-5 и 200 патронов в 4 тысячи гривен.

А в Запорожье силовики разоблачили бывшего сотрудника спецподразделения Беркут на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet