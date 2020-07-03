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В ОПУ обсудили кандидатуры на пост главы НБУ

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Независимый Национальный банк - залог макроэкономической стабильности государства, считают в Офисе президента.
У Зеленского обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ
У Зеленского обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ
Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ. Также, во встрече участвовали премьер-министр и министр финансов. Об этом, в четверг, 2 июля, сообщает сайт главы государства.

В сообщении уточняется, что президент встретился с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора Украины и возможное влияние на банковский рынок заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

Президент подчеркнул, что остается на позиции "независимости центробанка и необходимости сохранения его институциональной способности".

"Я как президент буду отстаивать независимость любого руководства НБУ в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - отметил Владимир Зеленский.

В Офисе президента не раскрывают информацию, каких именно кандидатов обсуждали на встрече с участием Зеленского.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.

Уже на следующий день президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Также, в четверг, 2 июля СМИ сообщили, что на пост главы Национального банка рассматриваются три кандидатуры. 

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Теги: НБУ, Нацбанк, назначение, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
CCS    03.07.2020, 01:51
Оценка:  -1
CCS
Треба негайно відосик зняти! Бо посли Великої Сімки, МВФ і народ в паніці, безпідставно вважаючи, що на незалежність НБУ клали з великої колокольні.
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