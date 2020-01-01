В ОПУ отрицают политическое давление на главу НБУ

Коммуникация между Национальным банком Украины, коммерческими финансовыми структурами и политиками должна проходить более активно, считают в ОПУ.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что никакого политического давления на главу НБУ никто не оказывал. Об этом, в четверг, 2 июля, он заявил в эфире программы Право на владу.

По его словам, коммуникация должна была проходить более активно не только с нардепами, но и с представителями коммерческих банков.

"Если кто-то желает получить ответ на свой поставленный вопрос - это отнюдь не означает, что он давит на кого-то и в данном случае что-то, что называет господин Смолий политическим давлением, в реальности является серьезной проблемы с коммуникацией", - отмети Устенко.

Ранее Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Национальный банк Украины создал государственным и коммерческим банкам такие условия, что выдавать кредиты бизнесу им невыгодно, а потому те часто отказывают предпринимателям из-за потенциальных рисков.

Ранее Яков Смолий объяснил, что он называет "политическим давлением" и из-за чего ушел с должности главы НБУ. По его словам, говоря о политическом давлении на центробанк, он имеет ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

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