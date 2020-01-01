Во Львове ввели запрет на работу ночных клубов
Во Львове на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в городе, принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений. Об этом, в четверг, 2 июля, говорится на сайте городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2 на территории г. Львова., г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудне", - говорится в решении комиссии.
Кроме того, комиссия рекомендовала учреждениям общественного питания, которым разрешена деятельность в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни Covid-19, организовать свою работу до 22.00, но не позднее установленного времени.
Следует отметить, что Львовская область - одна из лидеров по числу новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки в регионе выявили более 150 новых больных.
Ранее руководитель Львовского лабораторного центра Галина Михальчук скончалась от коронавируса COVID-19.
Также, во Львове у 32 педагогов перед началом Внешнего независимого тестирования обнаружили коронавирус.
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