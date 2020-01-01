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Во Львове ввели запрет на работу ночных клубов

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Рестораны и кафе во Львове, согласно решению городских властей, в рамках борьбы с коронавирусом, будут закрываться не позже 22.00.
Во Львове запретили работу ночных клубов и ограничили ресторані
Во Львове запретили работу ночных клубов и ограничили ресторані

Во Львове на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая ситуацию с распространением коронавируса в городе, принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений. Об этом, в четверг, 2 июля, говорится на сайте городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2 на территории г. Львова., г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудне", - говорится в решении комиссии.

Кроме того, комиссия рекомендовала учреждениям общественного питания, которым разрешена деятельность в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни Covid-19, организовать свою работу до 22.00, но не позднее установленного времени. 

Следует отметить, что Львовская область - одна из лидеров по числу новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки в регионе выявили более 150 новых больных.

Ранее руководитель Львовского лабораторного центра Галина Михальчук скончалась от коронавируса COVID-19.

Также, во Львове у 32 педагогов перед началом Внешнего независимого тестирования обнаружили коронавирус. 

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Теги: Львов, запрет, карантин, ночные клубы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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