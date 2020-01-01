Арахамия назвал главный критерий для кандидата на пост главы НБУ

Рада соберется на внеочередное заседание третьего июля, чтобы проголосовать за отставку главы Нацбанка Якова Смолия.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что кандидат на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики. Об этом политик заявил в пятницу, 3 июля, в программе Право на власть на телеканале 1+1.

Арахамия отметил, что относительно претендента на должность главы Нацбанка "существует понимание среди всех фракций".

"Если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет", - отметил нардеп.

По словам политика, Верховная Рада третьего июля может рассмотреть отставку Смолия.

Ранее Арахамия объяснил чем Смолий вызвал недовольство власти. По словам политика, Национальный банк Украины создал государственным и коммерческим банкам такие условия, что выдавать кредиты бизнесу им невыгодно, а потому те часто отказывают предпринимателям из-за потенциальных рисков.

Также, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что никакого политического давления на главу НБУ никто не оказывал.

Напомним, Яков Смолий объяснил, что он называет "политическим давлением" и из-за чего ушел с должности главы НБУ. По его словам, говоря о политическом давлении на центробанк, он имеет ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

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