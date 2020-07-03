Бизнес-сообщество сделало заявление из-за отставки Смолия

Международные инвесторы призвали Зеленского прекратить давление на НБУ и заявили, что отставка Смолия посылает неправильный сигнал деловым и инвестиционным обществам, а также ставит под сомнение экономические цели правительства.

Международное деловое сообщество, включающее влиятельные бизнес-ассоциации, инвесторов из США и других стран, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с заявлением, в котором выразило беспокойство о возможных потерях Украины, если не прекратится давление на НБУ. Обращение имеется в распоряжении Укринформа.

"Деловое сообщество, объединяющее Американскую торговую палату в Украине, Европейскую Бизнес-Ассоциацию, Форум ведущих международных финансовых учреждений, Независимую ассоциацию банков Украины и Союз украинских предпринимателей, при поддержке Американско-Украинского делового совета (Вашингтон), глубоко обеспокоены отставкой главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, а также вызовами для независимости Нацбанка и продолжения программы МВФ", - отмечается в заявлении.

Представители бизнеса подчеркнули, что одним из главных приоритетов Украины должно оставаться "обеспечение макроэкономической стабильности, независимого центробанка и продолжения сотрудничества с МВФ" с целью ускорения экономического роста.

"Крепкий и независимый Нацбанк остается мощным сигналом доверия для иностранных инвесторов, проявляющих интерес к Украине, как и для компаний, которые уже инвестировали миллиарды долларов и создали тысячи рабочих мест, а также для международных партнеров, которые оказывают финансовую поддержку экономической деятельности", - подчеркивается в документе.

Также отмечается, что, в отличие от кризисов в прошлом, сейчас банковская система Украины "не является бременем для экономики, а скорее служит для нее спасательным кругом". Как говорится в заявлении, НБУ является "наиболее обнадеживающим учреждением" для иностранных инвестиционных структур и бизнес-сообщества.

"Таким образом, отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает неправильный сигнал деловым и инвестиционным обществам, а также ставит под сомнение экономические цели правительства и обязательства президента по защите инвесторов в Украине", - подчеркивается в заявлении.

Из-за это некоторые инвесторы уже приостановили новые вливания, поскольку решение правительства не соответствуют их намерениям привлечь прямые иностранные инвестиции, пояснили представители бизнеса.

"Более того, была отменена сделка по продаже еврооблигаций, которую проводило Министерство финансов Украины на $1,75 млрд. Это беспрецедентное событие, которое повлияет на возможность Украины иметь доступ к рынку, а также на цену, которую она платит за этот доступ", - указывается в обращении.

В то же время представители деловых кругов обращают внимание на то, что макроэкономическая стабильность страны сейчас находится под угрозой.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий Президента Украины. В случае отставки Смолия и назначения главой НБУ человека, который не будет считаться потенциально независимым и/или заслуживающим доверия, в дополнение к кризису COVID-19 мы уже скоро можем предстать перед новым финансовым кризисом, инициированных самой страной", - отмечается в документе.

В связи с этим международное деловое сообщество призвало президента Украины "начать эффективный диалог с центральным банком, а также позволить НБУ выполнять свои задачи согласно Конституции Украины и Закону О Национальный банк Украины. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость "прекратить давление на команду центробанка и дать членам правления НБУ возможность продолжать свою работу ради сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности".

В случае отставки Смолия, для сохранения международного доверия, новый кандидат должен иметь "звездную репутацию" и быть способным сохранить независимость НБУ и продолжить траекторию денежно-кредитной политики, приверженности макроэкономической стабильности и таргетирования инфляции.

Ранее Яков Смолий объяснил, что он называет "политическим давлением" и из-за чего ушел с должности главы НБУ. По его словам, говоря о политическом давлении на центробанк, он имеет ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet