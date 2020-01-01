На Донбассе с утра усилились обстрелы

С начала текущих суток сепаратисты уже семь раз обстреляли позиции ВСУ, в то время, как за предыдущие сутки было десять обстрелов.

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранив при этом украинского военного. А с начала 3 июля сепаратисты уже семь раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает командование штаба ООС.

Отмечается, что сегодня вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Хутора Вольного, Пивденного, Авдеевки, Каменки и Водяного. Сепаратисты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, противник открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток потерь среди подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за сутки 1 июля было зафиксировано пять обстрелов, один военный получил ранение.

Как сообщалось, в ВСУ заявили о подготовке к наступлению в условиях города.

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