Главное 2 июля: Пьяная езда без криминализации и суд по карантину

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

В Украине отменили закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, КСУ разбирается с законностью введения карантина. Мы собрали основные события вчерашнего дня.

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Пьяных водителей в тюрьму не посадят

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил криминализацию управления автомобилем в нетрезвом виде. Как известно, с 1 июля в Украине собирались привлекать пьяных водителей к уголовной ответственности. Однако позже правительство передумало. Для нарушителей, садящихся за руль под воздействием алкоголя, оставили только штрафы.

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Дело о карантине дошло до суда

Верховный суд обратился в Конституционный с требованием рассмотреть законность карантина в Украине. Секретариату КСУ предстоит выяснить, какую практику применяли в других странах мира по части ограничений в период эпидемии. Кроме того, там намерены разобраться, как за рубежом решали вопрос с зарплатами для тех, кто был вынужден не работать в карантин.

Смолий раскрыл суть “давления” на НБУ

Яков Смолий, подав в отставку, заявил, что Нацбанк давно находится под “политическим давлением”. По его словам, финансовый комитет ВР рекомендовал проект постановления об оценке деятельности руководителя НБУ. Кроме того, Центробанк нередко получал судебные иски. Также в качестве рычага давления Смолий упомянул представление от нардепов в КСУ о соответствии Конституции банковского закона, позволяющего поддерживать отношения с МВФ

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Украинской экономике предрекли скорый рост

НБУ положительно оценил перспективы экономической отрасли страны. Так, руководитель департамента статистики Центробанка Юрий Половнев отметил, что роста экономики стоит ждать уже во втором полугодии текущего года. Он добавил, что бизнес понемногу возвращается к жизни после коронавирусного урона.

В Европарламенте обсудили “политическое преследование” в Украине

Группа европейских депутатов заявила, что огорчена “преследованиями политических оппонентов” в Украине. В частности, в Европарламенте обеспокоены тем, что к притеснениям может быть причастна судебная система. Там надеются, что суды в Украине будут свободными от политического влияния и демократичными.

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В Украине выявили множество источников заражения коронавирусом

В минувшую неделю Госпотребслужба проверила 37 тыс. торговых и развлекательных точек. Было установлено, что каждый четвертый объект работал с нарушениями карантина.

Напомним, ранее мы писали, что в США проводят COVID-вечеринки, чтобы заразиться.

