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В Харькове во время аварии погиб сотрудник насосной станции

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Мужчина успел предупредить руководство об аварии, а после этого на связь уже не выходил. Его тело обнаружили после откачки воды.
В Харькове расследуют смерть работника насосной станции (архивное фото)
В Харькове расследуют смерть работника насосной станции (архивное фото)
voda.dn.ua

В Харькове в четверг, 2 июля, во время ликвидации прорыва на насосной станции Харьковских теплосетей погиб сотрудник коммунального предприятия, сообщает пресс-служба полиции области

"Сообщение о том, что на одной из насосных станций города погиб 70-летний мужчина поступило в Шевченковский отдел полиции 2 июля в 6:19. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272) УК Украины.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, погибший - сотрудник ХТС, который дежурил на станции и именно он сообщил об аварии руководству. После этого мужчина на связь не выходил.

После откачки воды из насоснои станции тело мужчины было направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Напомним, накануне в Киеве из-за аварии на теплосети улицу заливало горячей водой.

Ранее в Киеве прорвало трубопровод на мосту Патона. В результате было выявлено несколько повреждений магистрального трубопровода с утечкой воды.  

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Теги: Харьков, смерть, авария, теплосеть
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Источник: korrespondent.net

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