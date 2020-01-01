Обострение в ООС: ранен солдат, погибла жительница Донбасса

В течение минувших суток и с начала текущих оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В четверг, 2 июля, на Донбассе 10 раз открывали огонь вражеские формирования. Они нарушили режим тишины возле Луганского, Новоалександровки, Каменки, Невельского, а также близ Водяного.

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Об этом сообщает пресс-центр оперативного штаба ООС.

При этом противники применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, обстрелы велись из гранатометов, крупногабаритных пулеметов, минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате вражеской активности пострадал украинский солдат. Защитники, в свою очередь, нанесли ответный удар, был ранен один оккупант.

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В пятницу, 3 июля, потерь в рядах украинской армии не зафискировано.

В то же время с начала текущих суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного оружия близ Хутора Вольного, Авдеевки, Водяного, Новотошковского, Южного, Каменки.

По данным штаба ООС, на рассвете обстреляли из минометов 82 калибра Зайцево. В результате погибла местная жительница 1940 года рождения.

Напомним, ранее мы сообщали, что штаб ООС назвал потери боевиков за июнь.

