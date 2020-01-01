Из-за обстрела Зайцево погибла 80-летняя женщина.

Противник утром 3 июля из минометов обстрелял Зайцево. Погибла пожилая женщина.

Сегодня утром, 3 июля, в Донецкой области в результате вражеского обстрела погибла 80-летняя жительница пгт Зайцево. Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facebook.

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По данным штаба ООС, противник вел сильный огонь из минометов калибра 82 мм. От осколка мины и погибла пожилая женщина. Были ли другие жертвы или пострадавшие – не сообщается.

В штабе ООС считают, что этим минометным обстрелом оккупанты опять показали, что они игнорируют Минские договоренности. Для них ничего не значит жизни обычных людей.

2 июля на Донбассе вражеские формирования 10 раз открывали огонь. «Жарко» было возле Луганского, Новоалександровки, Каменки, Невельского, а также близ Водяного.

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Между тем, вчера стало известно, что подразделения ВСУ в районе боевых действий на Донбассе получат американские противотанковые комплексы Javelin. До сих пор эти противотанковые комплексы украинская армия на Донбассе не использовала.