На границе Украины и Польши станет больше работающих пунктов пропуска

Еще один, уже пятый пункт пропуска возобновит работу после карантина.

С 6 июля украино-польскую границу разрешат пересечь в пункте пропуска Будомеж-Грушев. Он будет работать круглосуточно.

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Об этом стало известно из распоряжения главы МВД Польши.

Уточняется, что движение в этом районе возобновится после карантина. Там есть ограничения по весу, авто, свыше 3,5 тонн, через Будомеж-Грушев не пропустят.

Отметим, что к этому моменту в Польшу из Украины уже можно попасть через четыре действующих пункта. Так, открыты Краковец - Корчова, Рава-Русская - Гребенное, Яготин - Дорогуск и Шегини – Медика. Последний могут в том числе пересекать пешеходы.

Напомним, ранее мы писали, что Польша вернула карантин для украинцев.

