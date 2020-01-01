В СБУ рассказали, как борются с террористами

СБУ в I полугодии 2020 года задержало несколько членов "ИГИЛ". Террористам не дают въезжать в Украину.

В I полугодии 2020 года в Украину не пустили 128 иностранцев, так как они являются членами или сторонниками международных террористических организаций. Такую информацию предоставила пресс-служба СБУ.

В первом полугодии текущего года в Грузию из Украины экстрагировали Аль Бара Шишани, которого задержали сотрудники СБУ. Он является одним из самых активных членов “ИГИЛ“.

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За первые шесть месяцев 2020 года в Украине к лишению свободы приговорили двух иностранцев, которые использовали территорию нашей страны для того, чтобы переправлять наемников для “ИГИЛ“. Они также осуществляли финансирование террористических актов.

Кроме того, СБУ арестовала трех членов террористических организаций, организовавших этническую преступную группу, а также выявила и ликвидировала незаконный канал въезда в Украину.

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Напомним, что в начале 2020 года в Лондоне произошел теракт, ответственность за который взяли на себя террористы из “ИГИЛ“. Тогда террорист ранил трех человек, а во время задержания его застрелили.