Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кременчуге патрульный сломал руку мужчине за отказ от госпитализации

Комментариев: 0
Принудительная госпитализация обернулась травмами для пациента и уголовным делом для полицейского.
Прокуратура расследует превышение служебных полномочий копами
Прокуратура расследует превышение служебных полномочий копами
pol.gp.gov.ua

В Кременчуге патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Читай также: ГБР сообщило подозрение еще двум копам из Кагарлыка

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.

Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья, - говорится в сообщении.

Читай также: В Ровенской области прокурор взял взятку у копа ноутбуками

Кременчугская прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Напомним, на Донбассе будут судить прокурора за незаконное задержание. По требованию прокурора безосновательно в СИЗО отправили 8 человек, включая беременную женщину.

Поделись:
Теги: прокуратура, патрульные, полицейские, Кременчуг, Полтавская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь