В Кременчуге патрульный сломал руку мужчине за отказ от госпитализации
В Кременчуге патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
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По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.
Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья, - говорится в сообщении.
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Кременчугская прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Напомним, на Донбассе будут судить прокурора за незаконное задержание. По требованию прокурора безосновательно в СИЗО отправили 8 человек, включая беременную женщину.