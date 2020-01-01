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Экс-зам Криклия представила себя инопланетянкой и сняла об этом видео

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Уволенная со скандалом чиновница Александра Клитина рассказала, почему переключилась на СМИ.
Александра Клитина записала оригинальное видеообращение
Александра Клитина записала оригинальное видеообращение
facebook.com/aleksandra.klitina

Бывшая  заместительница министра инфраструктуры Владислава Криклия поведала об участии в новом социальном эксперименте. Так, Александра Клитина после политики решила окунуться в среду массовых коммуникаций.

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Об этом речь идет в видеообращении, которое Александра выложила в YouTube.

Клитина рассказала, что представила себя инопланетянкой в контакте с масс-медиа. Она призналась, что сделать это ей было не сложно.

Мне не нравятся низкопробные шоу, поэтому я не смотрю телевизор. Я хочу формировать свое мнение, самостоятельно делая выводы. Я не знаю СМИ и журналистов. У меня нет пресс-секретарей. Я просто шла к ним и пыталась общаться, - отметила Клитина.

В ролике экс-чиновница также рассмотрела некоторые проблемные вопросы, которые ее волнуют.  В частности, поговорила о политике и экологии.

Напомним, ранее мы писали, что экс-замминистра пояснила, почему объявила о новой партии в купальнике.

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Теги: Клитина, министерство, инфраструктура, Криклий, видео
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