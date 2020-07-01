В Чехии вынесли приговор гражданину, воевавшему за "ДНР"

Гражданин Чехии два года помогал оккупантам, в рядах которых он был танкистом.

В Чехии вынесли приговор гражданину, который два года служил в отрядах боевиков “ДНР“. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на чешские СМИ.

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Отмечается, что 27-летний гражданин Чехии Павел Кафка в 2015 и 2016 годах служил в рядах боевиков “ДНР“. Как выяснило следствие, мужчина прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя.

Кафка не признал себя виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне боевиков и заявлял, что отправился на Донбасс с целью оказания помощи людям без крыши над головой или работы в больнице.

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Судья, однако, обратила внимание на то, что гуманитарная помощь в зоне военного конфликта предоставлялась. Например, там работала чешская организация “Человек в беде“.

Кафка был одним из двух подозреваемых, которым в мае прокурор города Праги выдвинул обвинения в участии в боевых действиях против Украины в Донбассе.

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Вторым подозреваемым является гражданин Беларуси, постоянно проживающий в Чехии. Сейчас он находится в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений. Его дело будет рассматривать суд Праги.

Для Павла Кафки обвинение изначально требовало 12 лет лишения свободы за терроризм. Однако в итоге суд назначил всего три года условно.

Напомним, в Казахстане боевика “ДНР“ посадили на 4,5 года за наемничество. Террорист пытался получить убежище в России, но там ему отказали и экстрадировали в Казахстан.