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В Ровеньках "дезертир" боевиков взорвал авто с "силовиками" – видео

Комментариев: 4
Взрыв сняли из салона автомобиля. Осторожно – есть ненормативная лексика!
"Дезертир" боевиков взорвал авто с "силовиками"
"Дезертир" боевиков взорвал авто с "силовиками"
korrespondent.net

На временно неподконтрольной Украине территории, в Ровеньках, подозреваемый в убийстве двух силовиков оккупационной власти, когда его пытались задержать, бросил гранату. В результате - новые убитые в “МВД“ террористической организации ЛНР, сообщает штаб ООС. 

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Эта история началась несколько дней назад. Силовики оккупационной власти попытались задержать “дезертира“, воевавшего в свое время против сил АТО. “Дезертир“ оказал вооруженное сопротивление, Итог – двое убитых “милиционеров“.

Во второй раз на задержание “дезертира“ выехала группа из “батальона спецназа Беркут“. Однако, и эта попытка провалилась, так как “ополченец“ открыл огонь по “беркутовцам“ из РПГ.

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Когда “ополченца“ попытались задержать в третий раз, он бросил в автомобиль “силовиков“ гранату. Погибли еще два человека. Момент, когда в автомобиле произошел взрыв, сняли на видео. Обращаем ваше внимание на то, что в нем есть ненормативная лексика.

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Напомним, что 29 июня в Донецкой области сепаратисты открыли минометный огонь, в результате чего ранение получили два украинских бойца. В военно-медицинском учреждении им предоставили оперативную помощь.

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Теги: ООС, Украина, взрыв
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Комментариев (4)
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Ser7    03.07.2020, 13:08
Оценка:  +4
Ser7
Нормально.Минус три адепта "русского мира".
БРОКЕР_666    03.07.2020, 13:11
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
почему 3? - во-время 1го и 3го задержаний только 4ре окучурились и здесь не написано сколько он во время 2го задержания из рпг ликвидировал
Rikstal    03.07.2020, 12:53
Оценка:  +7
Rikstal
Героям слава!
БРОКЕР_666    03.07.2020, 12:50
Оценка:  +7
БРОКЕР_666
норм чувак крошит сепаров...
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