В Ровеньках "дезертир" боевиков взорвал авто с "силовиками" – видео

Взрыв сняли из салона автомобиля. Осторожно – есть ненормативная лексика!

На временно неподконтрольной Украине территории, в Ровеньках, подозреваемый в убийстве двух силовиков оккупационной власти, когда его пытались задержать, бросил гранату. В результате - новые убитые в “МВД“ террористической организации ЛНР, сообщает штаб ООС.

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Эта история началась несколько дней назад. Силовики оккупационной власти попытались задержать “дезертира“, воевавшего в свое время против сил АТО. “Дезертир“ оказал вооруженное сопротивление, Итог – двое убитых “милиционеров“.

Во второй раз на задержание “дезертира“ выехала группа из “батальона спецназа Беркут“. Однако, и эта попытка провалилась, так как “ополченец“ открыл огонь по “беркутовцам“ из РПГ.

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Когда “ополченца“ попытались задержать в третий раз, он бросил в автомобиль “силовиков“ гранату. Погибли еще два человека. Момент, когда в автомобиле произошел взрыв, сняли на видео. Обращаем ваше внимание на то, что в нем есть ненормативная лексика.

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Напомним, что 29 июня в Донецкой области сепаратисты открыли минометный огонь, в результате чего ранение получили два украинских бойца. В военно-медицинском учреждении им предоставили оперативную помощь.