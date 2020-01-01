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Президент Зеленский назначил новых судей в регионах: Список

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В целом было утверждено 36 служителей Фемиды.
36 новых судей появилось в общих местных судах
36 новых судей появилось в общих местных судах
Офис президента

Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей в местных общих судах. Документ обнародован на интернет-портале президента и датирован 2 июля.

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Судя по данным в указе, было назначено 36 судей в 17 регионах Украины, а также городах Сумы и Львов. Ощутимей всего пополнился кадрами суд Черкасской области, туда назначено 6 новых судей.

Итак, в местных общих судах определили на пост:

  • судьи Калиновского районного суда Винницкой области Ставнийчук Светлану Владимировну;
  • судьи Козятинского районного суда Винницкой области Кучерук Ирину Николаевну;
  • судьи Чечельницкого районного суда Винницкой области Токарчук Людмилу Григорьевну;
  • судьи Шаргородского районного суда Винницкой области Мельник Андрею Гавриловну;
  • судьи Киверцовского районного суда Волынской области Силич Юлию Леонидовну;
  • судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Марчука Анатолия Васильевича;
  • судьи Краматорского городского суда Донецкой области Романенко Каролину Сергеевну;
  • судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Хоцку Людмилу Николаевну;
  • судьи Тячевского районного суда Закарпатской области Стецюк Мирославу Дмитриевну;
  • судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Гляня Алексея Сергеевича;
  • судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Яремин Марию Павловну;
  • судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области Драч Дарью Сергеевну;
  • судьи Жовковского районного суда Львовской области Олещук Марьяна Михайловна;
  • судьи Червоноградского городского суда Львовской области Отчак Нелю Ярославовну;
  • судьи Галицкого районного суда города Львова Кротову Ольгу Богдановну;
  • судьи Сиховского районного суда города Львова Сабару Людмилу Викторовну;
  • судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Яворского Сергея Иосифовича;
  • судьи Ширяевского районного суда Одесской области Тарасенко Максима Сергеевича;
  • судьи Диканьского районного суда Полтавской области Петренко Людмилу Евгеньевну;
  • судьи Зиньковского районного суда Полтавской области Сытник Оксану Владимировну;
  • судьи Карловского районного суда Полтавской области Черняеву Татьяну Михайловну;
  • судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Морозова Вячеслава Юрьевича;
  • судьи Ровенского городского суда Ровенской области Левчука Олега Викторовича;
  • судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области Потий Наталью Владимировну;
  • судьи Сумского районного суда Сумской области Гончаренко Лесю Николаевну;
  • судьи Заречного районного суда города Сумы Николаенко Оксану Алексеевну;
  • судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области Мельник Анну Владимировну;
  • судьи Каменского районного суда Черкасской области Николенко Оксану Евгеньевну;
  • судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области Сивухина Григория Сергеевича;
  • судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области Московченко Татьяну Васильевну;
  • судьи Чигиринского районного суда Черкасской области Попельнюха Андрея Алексеевича;
  • судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области Романову Елену Геннадиевну;
  • судей Шполянского районного суда Черкасской области Сивоконя Сергея Сергеевича, Симоненко Елену Владимировну;
  • судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича;
  • судьи Бахмацкого районного суда Черниговской области Роздайбиду Елену Владимировну;
  • судьи Ичнянского районного суда Черниговской области Вовченко Андрея Владимировича.

Напомним, ранее мы писали, что 22 июня Зеленский назначил 27 новых судей.

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Теги: Порошенко, Зеленский, суд, судьи, президент, указ, назначение
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