Президент Зеленский назначил новых судей в регионах: Список

В целом было утверждено 36 служителей Фемиды.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей в местных общих судах. Документ обнародован на интернет-портале президента и датирован 2 июля.

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Судя по данным в указе, было назначено 36 судей в 17 регионах Украины, а также городах Сумы и Львов. Ощутимей всего пополнился кадрами суд Черкасской области, туда назначено 6 новых судей.

Итак, в местных общих судах определили на пост:

судьи Калиновского районного суда Винницкой области Ставнийчук Светлану Владимировну;

судьи Козятинского районного суда Винницкой области Кучерук Ирину Николаевну;

судьи Чечельницкого районного суда Винницкой области Токарчук Людмилу Григорьевну;

судьи Шаргородского районного суда Винницкой области Мельник Андрею Гавриловну;

судьи Киверцовского районного суда Волынской области Силич Юлию Леонидовну;

судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Марчука Анатолия Васильевича;

судьи Краматорского городского суда Донецкой области Романенко Каролину Сергеевну;

судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Хоцку Людмилу Николаевну;

судьи Тячевского районного суда Закарпатской области Стецюк Мирославу Дмитриевну;

судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Гляня Алексея Сергеевича;

судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Яремин Марию Павловну;

судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области Драч Дарью Сергеевну;

судьи Жовковского районного суда Львовской области Олещук Марьяна Михайловна;

судьи Червоноградского городского суда Львовской области Отчак Нелю Ярославовну;

судьи Галицкого районного суда города Львова Кротову Ольгу Богдановну;

судьи Сиховского районного суда города Львова Сабару Людмилу Викторовну;

судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Яворского Сергея Иосифовича;

судьи Ширяевского районного суда Одесской области Тарасенко Максима Сергеевича;

судьи Диканьского районного суда Полтавской области Петренко Людмилу Евгеньевну;

судьи Зиньковского районного суда Полтавской области Сытник Оксану Владимировну;

судьи Карловского районного суда Полтавской области Черняеву Татьяну Михайловну;

судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Морозова Вячеслава Юрьевича;

судьи Ровенского городского суда Ровенской области Левчука Олега Викторовича;

судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области Потий Наталью Владимировну;

судьи Сумского районного суда Сумской области Гончаренко Лесю Николаевну;

судьи Заречного районного суда города Сумы Николаенко Оксану Алексеевну;

судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области Мельник Анну Владимировну;

судьи Каменского районного суда Черкасской области Николенко Оксану Евгеньевну;

судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области Сивухина Григория Сергеевича;

судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области Московченко Татьяну Васильевну;

судьи Чигиринского районного суда Черкасской области Попельнюха Андрея Алексеевича;

судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области Романову Елену Геннадиевну;

судей Шполянского районного суда Черкасской области Сивоконя Сергея Сергеевича, Симоненко Елену Владимировну;

судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича;

судьи Бахмацкого районного суда Черниговской области Роздайбиду Елену Владимировну;

судьи Ичнянского районного суда Черниговской области Вовченко Андрея Владимировича.

Напомним, ранее мы писали, что 22 июня Зеленский назначил 27 новых судей.