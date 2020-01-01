Президент Зеленский назначил новых судей в регионах: Список
В целом было утверждено 36 служителей Фемиды.
Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей в местных общих судах. Документ обнародован на интернет-портале президента и датирован 2 июля.
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Судя по данным в указе, было назначено 36 судей в 17 регионах Украины, а также городах Сумы и Львов. Ощутимей всего пополнился кадрами суд Черкасской области, туда назначено 6 новых судей.
Итак, в местных общих судах определили на пост:
- судьи Калиновского районного суда Винницкой области Ставнийчук Светлану Владимировну;
- судьи Козятинского районного суда Винницкой области Кучерук Ирину Николаевну;
- судьи Чечельницкого районного суда Винницкой области Токарчук Людмилу Григорьевну;
- судьи Шаргородского районного суда Винницкой области Мельник Андрею Гавриловну;
- судьи Киверцовского районного суда Волынской области Силич Юлию Леонидовну;
- судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Марчука Анатолия Васильевича;
- судьи Краматорского городского суда Донецкой области Романенко Каролину Сергеевну;
- судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Хоцку Людмилу Николаевну;
- судьи Тячевского районного суда Закарпатской области Стецюк Мирославу Дмитриевну;
- судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Гляня Алексея Сергеевича;
- судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Яремин Марию Павловну;
- судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области Драч Дарью Сергеевну;
- судьи Жовковского районного суда Львовской области Олещук Марьяна Михайловна;
- судьи Червоноградского городского суда Львовской области Отчак Нелю Ярославовну;
- судьи Галицкого районного суда города Львова Кротову Ольгу Богдановну;
- судьи Сиховского районного суда города Львова Сабару Людмилу Викторовну;
- судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Яворского Сергея Иосифовича;
- судьи Ширяевского районного суда Одесской области Тарасенко Максима Сергеевича;
- судьи Диканьского районного суда Полтавской области Петренко Людмилу Евгеньевну;
- судьи Зиньковского районного суда Полтавской области Сытник Оксану Владимировну;
- судьи Карловского районного суда Полтавской области Черняеву Татьяну Михайловну;
- судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Морозова Вячеслава Юрьевича;
- судьи Ровенского городского суда Ровенской области Левчука Олега Викторовича;
- судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области Потий Наталью Владимировну;
- судьи Сумского районного суда Сумской области Гончаренко Лесю Николаевну;
- судьи Заречного районного суда города Сумы Николаенко Оксану Алексеевну;
- судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области Мельник Анну Владимировну;
- судьи Каменского районного суда Черкасской области Николенко Оксану Евгеньевну;
- судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области Сивухина Григория Сергеевича;
- судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области Московченко Татьяну Васильевну;
- судьи Чигиринского районного суда Черкасской области Попельнюха Андрея Алексеевича;
- судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области Романову Елену Геннадиевну;
- судей Шполянского районного суда Черкасской области Сивоконя Сергея Сергеевича, Симоненко Елену Владимировну;
- судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области Осокина Андрея Леонидовича;
- судьи Бахмацкого районного суда Черниговской области Роздайбиду Елену Владимировну;
- судьи Ичнянского районного суда Черниговской области Вовченко Андрея Владимировича.
Напомним, ранее мы писали, что 22 июня Зеленский назначил 27 новых судей.