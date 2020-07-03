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В Украине уже 60 больных на 100 тыс населения: Что будет с карантином

Комментариев: 4
Украина достигла критического показателя, который ранее был определен Минздравом.
Максим Степанов рассказал о карантине
Максим Степанов рассказал о карантине
Максим Степанов/Фейсбук

В 11 регионах Украины эпидемиологическая ситуация не соответствует установленным критериям, и там возможно ужесточение карантина. Однако общенациональный карантин усиливать не будут. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 3 июля.

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По словам министра, несмотря на достижение Украиной показателя в 60 активных больных на 100 тыс. населения, жесткие карантинные ограничения не будут вводится.

Что касается показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, а сегодня мы уже находимся на уровне 59,7 на 100 тыс. Мы использовали этот показатель исключительно для определения касательно проведения ВНО и считали его по состоянию на 22 июня. То есть если бы тогда этот показатель превысил 60, мы бы принимали решение о переносе ВНО, – пояснил министр.

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Степанов добавил, что по состоянию на сегодня Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются ограничительные меры.

Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым могут усиливаться ограничения. В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях, – отметил министр.

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По словам Степанова, 11 регионов в стране превышают установленные критерии и по ним областные санврачи подали представления об усилении карантинных мер.

Напомним, по состоянию на 3 июля в Украине 46763 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 876 новых случаев заражения коронавирусом.

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Теги: карантин, коронавирус, Минздрав, Степанов
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Комментариев (4)
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КимЧенПых    03.07.2020, 12:55
Оценка:  +1
КимЧенПых
опять обосралась власть
fkrfyfan    03.07.2020, 12:32
Оценка:  +2
fkrfyfan
Срочно закрыть верховную раду - источник заразы
В0ЛАНД    03.07.2020, 12:26
Оценка:  -1
В0ЛАНД
Что будет с карантином?Карантин необходимо ужесточать,снова закрывать метрополитен и наземный транспорт...А нарушителей карантина,в первую очередь тех,кто не носит маску,нужно нещадно штрафовать.
Vixerunt    03.07.2020, 13:12
Оценка:  -2
Vixerunt
деньги ты будешь платить тем людям которые потеряют опять работу.
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