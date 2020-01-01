Шмыгаль анонсировал расследование причин наводнения в Прикарпатье

Премьер считает, что средства, ранее выделявшиеся на противопаводковые меры, были разворованы.

На преодоление последствий паводка в западных областях страны нужно будет выделить еще 2 миллиарда гривен. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Шмыгаль объяснил, почему деньги всё еще не дошли до зоны паводка

“Более 750 млн гривен (уже выделенне средства - ред.) – не окончательная сумма, которую правительство направит на восстановление структуры регионов. Мы получили от наших ответственных органов предварительные расчеты. Дополнительно для преодоления последствий стихии нам нужно будет около 2 млрд грн. Это предварительные расчеты, которые от областных государственных администраций“, - рассказал глава правительства.

Кроме того, после преодоления последствий наводнений будут расследованы причины столь масштабных затоплений.

Конечно, мы будем проводить расследование по результатам паводков. После того как предоставим помощь людям и ликвидируем последствия, необходимо будет разобраться и определить, какие были основные причины, - сказал Шмыгаль.

Читай также: ЕС поможет Украине с ликвидацией паводков

Премьер предположил, что миллиарды, которые выделялись за предыдущие периоды государством на берегоукрепление в Ивано-Франковской области, были использованы неэффективно, или разворованы.

Там были проблемы с ликвидацией последствий наводнений начиная с 2008 года ... Более 6000 объектов даже не были начаты, более 800 объектов не были завершены из-за непредоставления финансирования за этот период с 2008 года. Это только в одной Ивано-Франковской области… Те дамбы, берегоукрепления, специализированные сооружения для защиты от паводков просто не были сделаны, - сказал Премьер-министр.

Читай также: На Прикарпатье подсчитали ущерб от наводнения

Кроме того, Шмыгаль отметил необходимость четко выстроить систему защиты лесов и неотвратимо наказывать тех, кто сегодня “еще имеет такую ​​наглость заниматься“ незаконной вырубкой карпатских лесов.

Шмыгаль о паводках с 9-й минуты:

Напомним, ранее стало известно, что СБУ расследует паводок на западе Украины по статье “Экоцид“. Следователи изучают действия чиновников и предпринимателей, чьи действия могли вызвать тяжелые последствия после обильных дождей.