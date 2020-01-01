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Кабмин расследует возможный плагиат в работах Шкарлета – Шмыгаль

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Премьер предлагает не делать поспешных выводов, пока плагиат не будет доказан.
Глава МОН Сергей Шкарлет
Глава МОН Сергей Шкарлет
Википедия

Правительство сейчас изучает вопрос возможного плагиата со стороны исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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“Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему“, - отметил Шмыгаль.

Следует отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в монографии Шкарлета значительная часть текста является плагиатом. Сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих научных работах.

Шмыгаль о Шкарлете с 13.30:

Напомним, Шкарлет начал работу в МОН с переписывания новостей о своем назначении. Назначенный со скандалом вр.и.о министра снова привлек внимание общественности странными действиями своей пресс-службы.

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Теги: Шкарлет, Шмыгаль, МОН, премьер-министр, плагиат
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