Кабмин расследует возможный плагиат в работах Шкарлета – Шмыгаль

Премьер предлагает не делать поспешных выводов, пока плагиат не будет доказан.

Правительство сейчас изучает вопрос возможного плагиата со стороны исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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“Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему“, - отметил Шмыгаль.

Следует отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в монографии Шкарлета значительная часть текста является плагиатом. Сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих научных работах.

Шмыгаль о Шкарлете с 13.30:

Напомним, Шкарлет начал работу в МОН с переписывания новостей о своем назначении. Назначенный со скандалом вр.и.о министра снова привлек внимание общественности странными действиями своей пресс-службы.