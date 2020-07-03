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В Минздраве похвастались низкой смертностью от COVID-19 в Украине

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Министр Степанов считает лучшие в Европе показатели заслугой "наших специалистов".
В МОЗ заявили о самой низкой в Европе смертности от коронавируса
В МОЗ заявили о самой низкой в Европе смертности от коронавируса
Командование Медицинских сил

Показатель летальности среди больных COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“За это время, за 3 месяца, мы очень укрепили состояние больниц. Это касается и аппаратов искусственной вентиляции легких и подготовки специалистов. Я хочу напомнить, что у нас очень хорошие показатели по процессу лечения больных от коронавирусной болезни, в том числе, такой показатель, как летальность. Он является одним из самых низких в Европе. И это все благодаря именно нашим специалистам“, - сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что в его ведомстве создан медицинский совет экспертов для реформирования отрасли.

Вчера согласно подписанному мной приказу был создан медицинский совет при Минздраве из ведущих специалистов нашей страны. Он состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. Любые изменения в реформе, в создании системы предоставления медпомощи возможно сделать только специалистами отрасли, - сказал он.

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По словам Степанова, основной задачей совета будет разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформы системы здравоохранения.

Напомним, глава МОЗ Степанов заявил, что в 11 регионах Украины эпидемиологическая ситуация не соответствует установленным критериям, и там возможно ужесточение карантина. Однако общенациональный карантин усиливать не будут.

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Теги: коронавирус, смерть, Степанов, Минздрав
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Комментариев (3)
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Жеральд    03.07.2020, 13:36
Оценка:  0
Жеральд
не протестировав 100% человек невозможно сказать сколько болеет...лапшают ...а бараны ведутся...вот и получается - барановирус
Бокер    03.07.2020, 14:35
Оценка:  0
Бокер
Есть факт ,в близко расположенных городках одинаковое количество с Ковидом.В одном все умерли после лечения.В другом все выздоровели.возраст больных равноценный,количество одинаковое.Народ второго городка умоляет первый забирать на лечение их больных.Это не выдумка.Врачи разные.
Бокер    03.07.2020, 14:37
Оценка:  0
Бокер
Извиняюсь,из городка,где всех уморили просятся в инфекционное ,где всех вылечили.
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