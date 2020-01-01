Масочный режим и дистанция: Как будут учиться школьники с 1 сентября

Премьер Шмыгаль рассказал, в каком формате будет проходить образовательный процесс в новом учебном году.

При условии умеренного развития эпидемии в Украине учебный процесс в школах начнется 1 сентября в классическом формате. Возможность дистанционного обучения предполагается на случай ухудшения ситуации с эпидемией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде.

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По словам главы правительства, весь мир готовится к новой волне коронавируса и поэтому сейчас важно иметь возможность в условиях пандемии продолжить обучение детей.

Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность, - заявил Шмыгаль.

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Также премьер добавил, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.

Мы также над этим работаем и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине. Образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Это режим масочный, дистанция и дезинфекция, - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, глава МОЗ Степанов заявил, что в 11 регионах Украины эпидемиологическая ситуация не соответствует установленным критериям, и там возможно ужесточение карантина. Однако общенациональный карантин усиливать не будут.