Дело Стерненко: Суд оставил активиста под домашним арестом

Стерненко останется под круглосуточным домашним арестом и далее.

Сергей Стерненко подозревается в убийстве человека, который напал на него facebook.com/sternenko

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Соответствующее решение суд принял в пятницу, 3 июня, по итогам рассмотрения апелляции адвокатов Стерненко, пишет Цензор.нет.

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“Определение следственного судьи Шевченковского райсуда о применении круглосуточного домашнего ареста для Стерненко... оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых оставить без удовлетворения“, - говорится в определении суда.

Суд огласил только результативную часть решения, оставив мотивационную часть без оглашения.

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Между тем, ранее адвокаты Стерненко отмечали, что суд первой инстанции выбирал меру пресечения для их подзащитного по предлогом того, что активист может создавать риски для расследования. Однако правоохранители уже сообщили об окончании следствия по делу.

Для справки. Следствие подозревает активиста одесского отделения “Правого сектора“ в умышленном убийстве человека. Сам же Стерненко указывает на то, что это была самооборона. Погибший совершил покушение на жизнь самого Стерненко. Причем это нападение на активиста было далеко не первым.

Напомним, Украинский Хельсинкский союз заявил, что дело Стерненко является политически мотивированным. Правозащитники возмущены нежеланием правоохранителей расследовать нападения на активиста и их старательность в преследовании самого Стерненко.