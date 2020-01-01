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Швеция передала Украине оборудование для борьбы с последствиями стихии

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В первую очередь, гуманитарную помощь направили в Прикарпатье.
Оборудование распределят по районам Ивано-Франковщины
Оборудование распределят по районам Ивано-Франковщины
dsns.gov.ua

Спасатели Ивано-Франковской области получили новое оборудование для ликвидации последствий наводнения. Его распределят между пострадавшими от потопа Рогатинским, Тлумачским, Надворнянским и Галицким районами.  

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

Оборудование прибыло из Швеции. Тамошнее правительство отправило его в качестве гуманитарной помощи Украине.

Так, прикарпатским спасателям передали барьеры от наводнения, мешки для песка, катушки для барьеров, кабельные стяжки и пожарные напорные рукава.

Напомним, ранее мы писали, что пропавшую во время потопа на Прикарпатье женщину нашли мертвой.

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Теги: потоп, наводнение, Прикарпатье, Швеция, спасатели, ГСЧС
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