Непогода оставила без света часть района в Крыму

После грозы пропало электричество в шести населенных пунктах полуострова.

На Крымском полуострове почти две недели бушевала непогода. Недавно за четверо суток ливни с ураганами обесточили около 180 населенных пунктов.

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Последний “рецидив” стихии случился буквально на днях. В результате пострадала часть Сакского района.

Об этом сообщает “Крымэнерго”.

Так, гроза оставила без света шесть населенных пунктов. В темноте пришлось сидеть жителям Михайловки, Виноградово, Наумовки, Ветровки, Глинки и Рунного. Значительную часть поломок, по данным предприятия, уже удалось устранить.

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Также, помимо перебоев со светом, в Крыму рассказывают о прочих последствиях непогоды. Там затопило улицы, перекрестки, намыло грязи на дорогах. В том же Сакском районе упало 31 дерево, от древопада пострадали машины, а у некоторых зданий снесло крыши.

Ураган повалил деревья facebook.com/alexander.ovdiienko

Стихия повредила крыши facebook.com/alexander.ovdiienko

Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье нашли мертвой считавшуюся пропавшей женщину.