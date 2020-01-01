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Обострение на Донбассе: Боевики уничтожили два частных дома в Авдеевке

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Оккупанты накрыли огнем тяжелых минометов частный сектор в прифронтовой Авдеевке.
Обострение на Донбассе: Боевики уничтожили два частных дома в Авдеевке
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Обострение на Донбассе: Боевики уничтожили два частных дома в Авдеевке
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Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры на Донбассе. В пятницу, 3 июля, в результате одного из таких обстрелов было уничтожено два частных дома в Авдеевке. Об этом информирует пресс-центр ООС.

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Отмечается, что обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Снаряды упали в частном секторе Авдеевке. Одна из мин попала в дачный дом садового массива “Лесная сказка“. Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом. По данным штаба ООС, никто из мирных жителей не пострадал.

Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население, - отметили в штабе.

Напомним, в пятницу, 3 июля, на Донбассе обострилась обстановка. Всего за несколько часов позиции украинских солдат обстреляли 12 раз. Применялась тяжелая артиллерия и минометы.

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Теги: Авдеевка, обстрел, Донбасс, ООС
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